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  3. عبدالعزيز الزلال : جمهور النصر يعرفون أن عالميتهم بالترشيح

عبدالعزيز الزلال : جمهور النصر يعرفون أن عالميتهم بالترشيح




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 51 دقيقة

جمهور النصر يعرفون انك كمخة و نكرة و قسم بالله اني اتابع كوره من ٣٠ سنة و اول مرة اسمع باسمك. باحث عن الشهرة بسب المشاهير. قرروا في اسيا ان يشارك بطل النخبة و فاز النصر ببطولة النخبة و تأهل لكأس العالم. انجلط الطواقي. بعد سنة فاز الهلال بالنخبة و لم تقم كأس العالم. انجلط الطواقي مرة ثانية. هذي كل القصة. بعد ٢٠ سنة تأهلوا و انهبلوا. و ممكن تلغى كأس العالم

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