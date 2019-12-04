عبدالعزيز الزلال : جمهور النصر يعرفون أن عالميتهم بالترشيح

الأربعاء 4
ديسمبر
جمهور النصر يعرفون انك كمخة و نكرة و قسم بالله اني اتابع كوره من ٣٠ سنة و اول مرة اسمع باسمك. باحث عن الشهرة بسب المشاهير. قرروا في اسيا ان يشارك بطل النخبة و فاز النصر ببطولة النخبة و تأهل لكأس العالم. انجلط الطواقي. بعد سنة فاز الهلال بالنخبة و لم تقم كأس العالم. انجلط الطواقي مرة ثانية. هذي كل القصة. بعد ٢٠ سنة تأهلوا و انهبلوا. و ممكن تلغى كأس العالم
قواطي
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ظافر الودعاني[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 51 دقيقة
جمهور النصر يعرفون انك كمخة و نكرة و قسم بالله اني اتابع كوره من ٣٠ سنة و اول مرة اسمع باسمك. باحث عن الشهرة بسب المشاهير. قرروا في اسيا ان يشارك بطل النخبة و فاز النصر ببطولة النخبة و تأهل لكأس العالم. انجلط الطواقي. بعد سنة فاز الهلال بالنخبة و لم تقم كأس العالم. انجلط الطواقي مرة ثانية. هذي كل القصة. بعد ٢٠ سنة تأهلوا و انهبلوا. و ممكن تلغى كأس العالم
ابوبراهيم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 37 دقيقة
قواطي