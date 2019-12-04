إحالة تقدير العوض عند الفراق بين الزوجين لأقسام الخبراء بالمحاكم

علي القحطاني(صدى):

قرر وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور وليد الصمعاني إحالة أعمال تقدير العوض عند الفراق بين الزوجين؛ لأقسام الخبراء بالمحاكم لشموله بتقدير نفقات الأولاد والزوجات ومن تلزم نفقتهم.

جاء ذلك في بيان إعلامي ، يوضح أنه في تعميم موجه لكافة المحاكم والجهات التابعة لوزارة العدل، أكد أنه بالإشارة إلى ما انتهت إليه الدراسة المقدمة بشأن القضايا المتعلقة بتقدير العوض عند الفراق بين الزوجين بعد النظر في حجة كل منهما، وتداخل الاختصاص في تقدير العوض بين مكاتب الصلح وأقسام الخبراء بالمحاكم.

وتابع البيان ، لذا يعتمد إحالة تقدير العوض لأقسام الخبراء بالمحاكم لشموله بتقدير نفقات الأولاد والزوجات ومن تلزم نفقتهم.