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    ديسمبر

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  3. سائح يوثق لحظات جميلة ومخيفة على شاطئ البحر

سائح يوثق لحظات جميلة ومخيفة على شاطئ البحر




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