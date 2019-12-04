«الضمان الصحي» يحسم الجدل في تغطية شركات التأمين للأمراض الوراثية والضغط والسكر
كشف مجلس الضمان الصحي اليوم الأربعاء أن شركات التأمين ملزمة بتغطية الأمراض الوراثية وأمراض الضغط والسكر وختان الذكور بحد أقصى 500 ريال وبدون عمر محدد .
وأكد “الضمان الصحي ” أن وثيقة التأمين لا تنص على استثناء الأمراض الوراثية أو الضغط أو السكر وبالتالي فهي ملزمة بتغطيتهم .
كما كشف أن شركات التأمين ملزمة بصرف الأجهزة الطبية اللازمة للعلاج مثل أجهزة قياس الضغط والسكر ومضخات السكر وجهاز الربو وغيرها من الأجهزة عدا الأجهزة المستثناه بالوثيقة .
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