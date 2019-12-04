‏النصر يستنكر تجاهل الاتحاد الآسيوي لطلبه حول إيقاف وليد عبدالله

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي النصر تستنكر عدم رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلبها بإرسال حيثيات إيقاف وليد عبد الله، حارس مرمى الفريق الأول، خمس مباريات.

وأوضحت التقارير، أن إدارة النصر أرسلت خطابًا إلى الاتحاد القاري، أبدت فيه استغرابها من عدم الرد على الخطاب المُرسل الشهر الماضي.

وكانت الإدارة النصراوية، قد وصفت تلك العقوبة بالمغلظة والقاسية، خاصة أنها ستُبعد وليد عبد الله عن المباريات الخمسة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020، مما يجعل موسمه القاري انتهى قبل أن يبدأ.