5 أندية تترقب رحيل «رودريغيز» من ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

بات رحيل الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز، نجم ريال مدريد الإسباني، عن الفريق مسألة وقت، عقب ابتعاده عن المشاركة في المباريات خلال الموسم الجاري.

ورجع رودريغيز لصفوف الميرينغي هذا الموسم بعدما قضي فترة إعارة لموسمين مع بايرن ميونخ الألماني، ويعد انتقال رودريغيز خارج ريال مدريد هو الحل الوحيد لهذه الأزمة.

وكان النجم الكولومبي خرج تمامًا من حسابات زين الدين زيدان، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلاً، ليصبح خيار بيع اللاعب هو القرار الأفضل لإدارة الريال.

وحظى رودريغيز باهتمام خمسة أندية تسعى لضمه خلال الفترة المقبلة، وهي مانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيان، يوفنتوس ونابولي في إيطاليا، بجانب أتلتيكو مدريد الإسباني.