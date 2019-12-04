أضرار المطبات على السيارة وطرق تفاديها

وكالات(صدى):

قال مختصون في مجال السيارات ، إن المطبات الصناعية بالشوارع تصبح مشكلة كبيره اذا تم انشاؤها عشوائيا وليس وفقا لمواصفات الهندسة المرورية الصحيحيه ، فنجد بعض الأشخاص يصنعون مطبات عشوائية غير مطابقة للمواصفات والقياسات الدولية بغرض تقليل سرعة السيارات مما يعرضها إلى خسائر وأضرار فادحة.

وأوضح المختصون ، أنه هناك نوعان من المطبات: مطب عالي : ويكون ظاهرا لقائد السيارة أثناء السير نهارا ويمكن تفاديه عن المطب المنخفض خاصة اذا تم تصميمه بميل وتدرج ناعمين ، والمطب المنخفض الحاد وهو صعب تفاديه وخسائر السيارات التي تعبره اكبر من المرتفع .

وأضافوا ، من الخسائر المحتملة لأي سيارة بعد عبورها المطب ، تفكك الصواميل والمسامير المثبتة لأجزاء السيارة ، كسر أحد المساعدين أو السوست أو كليهما ، كسر أحد المقصات ، كسر في أحد الكبالن وبيض الدركسيون ، كسر في الميزان أو إحدى الشدادات ، حدوث اعوجاج بالقنطرة الأمامية الطولية أو العرضية أو الخلفية ، تلف قواعد المحرك أو صندوق التروس وإطارات الكاوتش أو جنط العجل ، وتلف علبة الشكمان .

وقدم المختصون نصائح هامة عند عبور أي مطب ، مؤكدين، أنه لعبور أي مطب بأقل سرعة ممكنة للمحافظة على أجزاء السيارة ،وعند تعرض السيارة لعدة مطبات يلزم الكشف على العفشة واعادة تربيط جميع الأجزاء وتغيير الجزء التالف.