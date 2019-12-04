المعرض الفني بجامعة الملك فيصل يحظى برعاية سمو محافظ الأحساء

ريم عبدالعزيز(صدى):

تشرف المعرض الفني الثاني بجامعة الملك فيصل برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، حفظه الله. وقد كان في استقبال سموه معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، وسعادة وكلاء الجامعة وسعادة عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وجمع غفير من أعضاء هيئة التدريس والطلبة وزوار المعرض.

المعرض الفني الثاني تم تنظيمه من قسم التربية الفنية وبتوجيهات سعادة عميد كلية التربية الدكتور سميحان بن ناصر الرشيدي، وبإشراف سعادة وكلاء كلية التربية وسعادة رئيس قسم التربية الفنية الدكتور محمد بن عبداللطيف الملا، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 5/ 4/ 1441هـ في عمادة شؤون الطلاب.

لقد تجول سمو الأمير بدر آل سعود – حفظه الله – داخل أركان المعرض الفني، مطلعاً سموه الكريم على محتويات المعرض الفني التي تضمنت تصميمات ولوحات فنية إبداعية كثيرة، كما احتوى المعرض على أعمال فنية متفرقة شملت تصميم قطع فنية باستغلال خامات البيئة. ومما تضمن المعرض الفني من أعمال إبداعية: أعمالاً في مجالات الرسم التشكيلي، والتصوير التشكيلي، والتصوير الرقمي، والتصاميم والزخرفة، وفن الخط العربي، وتصميمات الديكور والرسومات الجدارية، وأشغال النسيج والطباعة، وأشغال الخزف والتشكيل المجسم، وأشغال الزجاج وأشغال المعدن وغيرها من الأعمال الفنية الإبداعية.

تلك الأعمال الإبداعية تعكس إنتاجات الطلبة ومواهبها الفذة وإمكاناتها الفنية الرائعة القادرة على المنافسة والإنتاجية بجدارة، واطلعت إدارة الجامعة مشكورة عن قرب على تلك الأعمال الإبداعية المتنوعة لأبنائنا وبناتنا الطلبة وشبابنا الواعد وقد دعت في مناسبات عديدة لمواصلة تلك الجهود الإبداعية.