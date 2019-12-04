مدرب الأخضر: نعرف نقاط ضعف المنتخب القطري

طلال الغامدي(صدى):

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، على معرفته التامة بنقاط ضعف المنتخب القطري قبل لقاءهما في نصف نهائي كأس الخليج ” خليجي 24″ والذي تستضيفه قطر.

وصرح رينارد: ” سعداء باللعب على ستاد الجنوب المونديالي، وبشكل شخصي أعشق اللعب أمام جماهير غفيرة، فوجودها دائمًا يلهب حماس اللاعبين “؛ مضيفًا: ” نعرف كل شيء عن منافسنا فهو يمتلك لاعبين يمتازون بالسرعة والقوة، لا سيما لاعبي الهجوم، وفي نفس الوقت نعرف نقاط ضعفهم، وسوف نلعب عليها ” .

واستطرد: ” أحترم المنافس جيدًا، لكن في الوقت نفسه أثق تمامًا في قدرة المنتخب السعودي على العبور للنهائي “؛ لافتًا إلى أن نتيجة مباراة الافتتاح أمام الكويت كانت سيئة لكن الأداء لم يكن كذلك.

واستدرك مدرب الأخضر: ” لعبنا المباراتين التاليتين بصورة جيدة وقوية، ونجحنا في الفوز بهما ووصلنا لهذا الدور، وانضم لنا لاعبو الهلال الذين زادوا من قوة المنتخب، وهم سيلعبون بطولة العالم للأندية بالدوحة هذا الشهر ونتمنى لهم التوفيق ” .