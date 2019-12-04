أنور قرقاش: دول الخليج لديها تجارب مفيدة في تخطي الأزمات

أبو ظبي(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، أن الوضع مقلق في أكثر من دولة عربية، لذلك عليها تخطي الأزمات ومعالجة الوضع والاستجابة لمطالب المواطن، والاستفادة من تجارب دول الخليج في هذا الأمر.

وقال أنور قرقاش، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏أتابع المشهد المحيط والمقلق في أكثر من دولة عربية وأرى أن اعادة استنساخ التجارب المتأزمة لن يقود إلا إلى المزيد من الأزمات، وبالمقابل فإن التعامل الجدي مع مطالب الناس وإعادة هيكلة المنظومة السياسية والإدارية تبقى الخيار الضروري برغم صعوبته ” .

وأضاف: ” ‏ولعل لدول الخليج العربي تجارب مفيدة في هذا الجانب، فالمسألة لا تقتصر على الإمكانيات المادية فحسب بل في جوهرها الإرادة السياسية المقتنعة بأن احتياجات ومطالب المواطن هي بوصلة المسار الحكومي وأن الفساد المستشري لا يستقيم مع مطالب الدولة القوية ومؤسساتها ” .