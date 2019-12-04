بالصور.. قصر باكنغهام يستقبل ميلانيا ترامب.. وسعر معطفها خيالي

لندن(صدى):

استقبلت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، 37 عامًا،بجانب الملكة إليزابيث قادة العالم وزوجاتهم في قصر “باكينغهام” ليلة أمس الثلاثاء، وذلك استعدادًا لانطلاق فعاليات قمّة الناتو.

وفي هذه المُناسبة رفيعة المُستوى، حرصت الدّوقة على ارتداء إطلالةٍ ملكيّة راقية ضمن كتاب قواعد اللباس الذي حدّدته ملكة البلاد، فاختارت ميدلتون فستانًا أخضر اللون من توقيع مصممة الأزياء النيوزيلندية إيميليا ويكستيد، بلغ سعره 1253 دولارًا.

وكان على رأس قائمة الضيوف رئيس الولايات المُتّحدة دونالد ترامب وزوجته سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، والتي يصعب عدم ملاحظتها في أيّ حدث تحضره بسبب أناقتها المُفرطة، كونها تعتبر أيقونة الموضة، نظرًا لعملها السابق كعارضة أزياء قبل استلامها كرسي العرش الأمريكي.

ووصلت ميلانيا ترامب قصر “باكينغهام” مرتدية معطف ” كاب ” لونه أصفر بتوقيع علامة “فالنتينو” الإيطالية، بلغ سعره 6106 دولارات، مع إدخال لمسات من لون الفوشيا ودمجه مع الأصفر، واردت أسفل معطفها بلوزة بلون الفوشيا طابقت الكعب العالي المصنوع من قماش الشامواه، من توقيع كريستيان لوبوتان.