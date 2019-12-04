بالصور.. ميني تشارك تاريخها الحافل في معرض الرياض للسيارات

الرياض(صدى):

اقامت ميني السعودية جناحها الخاص ، ضمن فعاليات معرض الرياض للسيارات بالجنادرية ، والذي تستعرض فيه تاريخها الحافل في ذكرى انطلاقها ال 60 من خلال التشكيلة الواسعة من السيارات الكلاسيكية والحديثة.

تم الكشف عن السيارة التي أصبحت أيقونة بريطانية في أغسطس 1959، وهي سيارة موريس ميني مينور التي تم صناعتها بواسطة شركة بريتيش موتور (BMC) .

في عام 1960، قدمت الشركة البريطانية لصناعة السيارات إصدار فان منها، وبعد ذلك بفترة قصيرة حصلت على إصدار واجن أطلق عليه اسم موريس ميني ترافلر وأوستن سيفن كونتريمان.

وفي عام 1961، تم تقديم ميني بيك آب، وبعد ذلك كُشف عن كوبر الأصلية، والتي طورها المهندس الشهير ومُصنع السيارات الرياضية جون كوبر، وكان إنتاج ميني كوبر الأصلية محدوداً بـ 1000 سيارة فقط، وحصلت على قوة 55 حصان من محرك سعة 1.0 لتر.

واستحوذت مجموعة BMW على العلامة التجارية، في عام 1994، وقد حافظت على سيارة ميني الكلاسيكية التي عرفناها جميعاً ونحبها، ولكن مع بعض التحسينات الطفيفة مثل تركيب وسائد هوائية عام 2000، وكان البافاريون يعملون بجد، ففي عام 2001 تم إطلاق جيل جديد من السيارة، والذي تمكن من الحفاظ على المظهر الأصلي وسحره على الرغم من أنه تصميم جديد تماماً.