أمين الشرقية يستقبل أعضاء اللجنة التنظيمية لمهرجان الزهور الأول بالقطيف

بدر الحارثي(صدى):

ثمن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، دعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، لكافة الأنشطة والبرامج الترفيهية والتعليمية والثقافية، وغيرها من برامج تنفذها أمانة المنطقة الشرقية، لخدمة المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة، معبرا معاليه عن شكره وتقديره لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية لتمديد فترة مهرجان الزهور الأول، والذي أقيم في العوامية بمحافظة القطيف، وذلك لتمكين زوار المهرجان من الاستمتاع من المهرجان، وكذلك استفادة الأسر المنتجة المشاركة فيه لتسويق وبيع منتجاتهم، مشيرا معاليه بأنه نتيجة لهذا التوجيه من قبل سموه الكريم، فقد ارتفع عدد زوار المهرجان الى أكثر من 160 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها، طوال فترة المهرجان.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، وأعضاء اللجنة التنظيمية للمهرجان، بمكتبه، صباح اليوم الاربعاء الموافق 07/04/1441هـ، بحضور وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبد العزيز الصفيان، ومدير إدارة البرامج والأنشطة بالأمانة مشعل الدوسري.

حيث رحب معاليه بالحضور وشكرهم على جهودهم التي بذلوها في تنظيم وتصميم واخراج المهرجان بالشكل الجميل والذي حظي بإعجاب جميع الزوار، وتحقيق نجاح ملفت للنظر لما حظي به أيضا من اهتمام اعلامي كبير، ووجه معاليه بأن تقام فعاليات مماثلة في مدن الحاضرة نظرا لما تمثله هذه المهرجانات من أهمية سياحية وتثقيفية في أوقات الربيع.

من جهته قدم رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير على دعمه ومتابعته للمهرجان ولكافة المناشط التي تقيمها البلدية والذي كان له انعكاسات ايجابية على نجاح هذا المهرجان، مشيرا بأن هذا المهرجان تم تصميمه على يد مصممين ومصممات من أبناء الوطن، كام تم تجهيزه بالكامل خلال فترة وجيزه.

وفي نهاية اللقاء قدم المهندس الحسيني هدية تذكارية لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، بهذه المناسبة.