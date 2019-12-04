آل الشيخ يسافر في رحلة علاجية: «سامحوني إذا مقصر»

نايف السالم(صدى):

قال رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه ورئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ عبر حسابه في موقع “تويتر”: “إذا فيه شيء أتمناه وأتمنى تتأكدوا منه أني كل همي رضاكم وسعادتكم وأن كل سعودي يكون سعيداً وماخذ فرصته في إثبات موهبته”.

ولفت آل الشيخ: “سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا أن هدفي سعادتكم”.

وبعث الشاعر الغنائي أمير طعيمة رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، بعد سفره إلى رحلة علاج بالخارج، قائلا:”تمنياتنا القلبية لمعالي المستشار المحترم تركى آل الشيخ بالشفاء العاجل.اللهم إشفه شفاء لا يغادر سقما”.

وكان موسم الرياض سجّل أكثر من ثمانية ملايين زائر لفعالياته، الموزعة على 12 منطقة في مختلف أنحاء العاصمة، على مساحة 14 مليون متر مربع.