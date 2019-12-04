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تعرف على السعر النهائي لسهم آرامكو بنهاية اكتتاب المؤسسات اليوم

تعرف على السعر النهائي لسهم آرامكو بنهاية اكتتاب المؤسسات اليوم
علي القحطاني(صدى):

حققت عملاق النفط الحكومية آرامكو الحد الأعلى من نطاق التسعير قبل عملية الإكتتاب بنهاية الإكتتاب للمؤسسات اليوم الأربعاء .

وكشفت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن أرامكو ستعلن سعر السهم بقيمة 32 ريال ، إذ تراوح نطاق التسعير بالفعل بين 30 و32 ريال .

وبلغ إجمالي إكتتاب المؤسسات في الـ 17 يوم الأولى ” 189.03 مليار ريال ” بإجمالي 5.9 مليار سهم ، وذلك وفقاً لرصد “سامبا كابيتال ” ، و”الأهلي كابيتال ” ، و”إتش إس بي سي العربية السعودية ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3884 ] نشر منذ 36 دقيقة

معلومة مكرره ..

[ عدد التعليقات: 1268 ] نشر منذ 21 دقيقة

اللهم انى استودعتك برا ميلى واسهمى

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