تعرف على السعر النهائي لسهم آرامكو بنهاية اكتتاب المؤسسات اليوم

علي القحطاني(صدى):

حققت عملاق النفط الحكومية آرامكو الحد الأعلى من نطاق التسعير قبل عملية الإكتتاب بنهاية الإكتتاب للمؤسسات اليوم الأربعاء .

وكشفت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن أرامكو ستعلن سعر السهم بقيمة 32 ريال ، إذ تراوح نطاق التسعير بالفعل بين 30 و32 ريال .

وبلغ إجمالي إكتتاب المؤسسات في الـ 17 يوم الأولى ” 189.03 مليار ريال ” بإجمالي 5.9 مليار سهم ، وذلك وفقاً لرصد “سامبا كابيتال ” ، و”الأهلي كابيتال ” ، و”إتش إس بي سي العربية السعودية ” .