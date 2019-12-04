ابتكار خلايا عصبية صناعية لعلاج مرض الزهايمر 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

اخترع علماء خلايا عصبية صناعية قابلة للزراعة في الدماغ، تهدف لإصلاح الأضرار الناجمة عن مرض الزهايمر أو غيرها من الأمراض العصبية.

وقام علماء بتثبيت خلايا إلكترونية على شريحة سيليكون، لمحاكاة استجابات الخلايا العصبية البيولوجية عندما يتم تشغيلها بواسطة الجهاز العصبي، حيث أن الخلايا العصبية تنقل نبضات الأعصاب، مما يسمح لأجزاء الجسم بالتواصل، وهي المكونات الأساسية للدماغ والحبل الشوكي والجهاز العصبي، كما أنها موجودة حول القلب.

وطور العلماء معادلات تشرح كيفية استجابة الخلايا عند تلقي الإشارات الكهربائية من أعصاب معينة، وتشكيل رقائق سيليكون تعكس هذه الاستجابة.

ويبشر هذا الاختراق العلمي بعهد جديد من “عمليات الزراعة” التي قد تعالج الأمراض المزمنة، مثل قصور القلب ومرض الزهايمر وأمراض أخرى مثل الضمور العصبي.