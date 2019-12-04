«البلايلي» ضمن القائمة المختصرة لأفضل لاعب في أفريقيا

ماجد محمد(صدى):

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن القائمة المختصرة لجوائز “كاف” الخاصة بأفضل لاعب في القارة لعام 2019.

وجاء في القائمة المختصرة للمرشحين للقب لاعب العام في مسابقات الأندية الأفريقية، يوسف البلايلي جناح النادي الأهلي.

وضمت القائمة هؤلاء:”أنيس البدري (تونس)، كودجو فو دوه لابا (توجو)، طه ياسين الخنيسي (تونس)، طارق حامد (مصر)، يوسف البلايلي (الجزائر)”.

ولاحظ أيضًا البلايلي في القائمة المختصرة لأفضل لاعب في القارة، والتي تضم كلا من:”أندريه أونانا (الكاميرون)، حكيم زياش(المغرب)، إسماعيل بن ناصر (الجزائر)، كاليدو كوليبالي (السنغال)، محمد صلاح (مصر)، أوديون إيجالو (نيجيريا)، بيير أوباميانج (الجابون)، رياض محرز (الجزائر)، ساديو مانيه (السنغال)، يوسف البلايلي (الجزائر)”.