معالي مدير الجامعة يكرم 54 عضواً في كلية التربية

بدر الحارثي(صدى):

تميّزت كلية التربية بتكريم معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي لعدد كبر من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية، بلغ العدد اربع وخمسون عضواً، يرافق معاليه سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج، وبإشراف سعادة مدير المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع الدكتور عبدالرحمن بن عيسى الليلي.

اللقاء والتكريم كان لاختتام مبادرة CR (Crowd-Reflecting) الإبداعية التي تهدف إلى تمكين الكليات الإنسانية من “النشر المتميز” حيث نجحت المبادرة في تمكين 54 عضواً من كلية التربية من النشر في مجلة مصنفة ISI ذات معامل التأثير 1.143 ودار النشر Taylor and Francis.

في اللقاء استمع معالي مدير الجامعة لمشاركات أعضاء هيئة التدريس في كل ممن شأنه أن يعزز الدافعية للبحث والتأليف والنشر الدولي. وقبل نهاية الاحتفال وعند تسليم دروع التكريم قدم معاليه كلمة قيمة موضحاً للحضور من أعضاء وعضوات هيئة التدريس في كلية التربية، أهمية تلك المبادرات لتحقيق تطلعات رؤية المملكة الطموحة 2030م، التي تنص على تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، “وأن تصبح خمس جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة دولية”. ذلك الأمر بتعزيز القدرات البحثية لكليات الجامعة وتوجيه الاهتمامات البحثية لخدمة التنمية المستدامة، وتنفيذ البحوث المكثفة والمشتركة، ودعا معاليه إلى العمل البحثي المشترك لإنجاز أبحاث متميزة كماً ونوعاً وذات فائدة للمجتمع.

الاحتفال والتكريم من معاليه لكلية التربية لتعزيز العمل البحثي المشترك من خلال تهيئة مناخ تفاعلي بين الباحثين وتوثيق الروابط بينهم لإنتاجات مبتكرة، وزيادة الدافعية للمشروعات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والوقوف على آخر مستجداتها.

الأعمال المشتركة للدراسات والأبحاث وبتوجيه وتكريم من إدارة الجامعة لتعزيز مثل هذه الثقافة؛ فالأبحاث التي تنشر باسم أكثر من باحث يكون لها ميزة على غيرها في حال نشرها في مجلات علمية رصينة وقوية وذات تصنيف عالي، مما يسهم في تطوير منظومة البحث العلمي في الجامعة.