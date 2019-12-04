تحدث رغم الحظر.. آيفون تتميز بتطوير خاصية «عدم الإزعاج»

وكالات(صدى):

كشفت شركة أبل عن ميزة جديدة تُميزها عن غيرها من شركات الهواتف الذكية، وذلك من خلال خاصية «عدم الإزعاج» Do Not Disturb الموجودة في هواتف آيفون.

وبالرغم من توفير جميع الشركات للعديد من المزايا والخصائص التي تعمل على توفير الهدوء والراحة للمستخدمين، مثل حالة استخدام الهاتف أثناء التحليق، إلا أن خاصية عدم الإزعاج من أبل هي الأفضل.

وأطلقت الشركة الميزة، من أجل منع المكالمات الهاتفية إلا في حال اختار المستخدم خيار السماح بالمكالمات الهاتفية من جهات الاتصال المخزنة تحت بند «المفضلات»، بينما كان سابقًا إما أن يتم السماح للجميع بالاتصال أو منع الاتصال من الجميع.

وطورت أبل من هذه الميزة؛ حتى يتمكن المستخدمين من تلقي مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص المفضلين لديهم عند اختيار وضع «عدم الإزعاج»، كما يوجد خيار آخر أمام المستخدم من خلال إنشاء مجموعة يمكن إضافة أي جهة اتصال إليها.

وفي هذه الحالة يتعين على المستخدم تسجيل الدخول في خدمة الحوسبة السحابية عبر متصفح الويب، وبعد ذلك يمكن للمستخدم الانتقال إلى قسم «جهات الاتصال» ثم النقر على أيقونة زائد «+» الموجودة أسفل الجانب الأيسر؛ لإنشاء المجموعة، ويمكنك إضافة الزوجة أو الأطفال أو زميل العمل.