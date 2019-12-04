كلب يشغل المايكروويف ويضبطه لتحضير الطعام والنهاية مفاجأة
في موقف غريب من نوعه ، نجح كلب من نوع ” هاسكي ” في تشغيل المايكروويف وضبطه لتحضير الطعام له أثناء غياب صاحبه لكنه كاد أن يتسبب في كارثة .
فلسوء الحظ كان داخل الميكروويف بعض الكعك وعندما ضبطه الكلب وتركه بعض الوقت اشتعل وبدأ الدخان يملأ المطبخ ويسبب اختناق للكلب وربما كارثة أكبر .
وبينما رأى الرجل الأمريكي الذي كان في عمله الدخان يتصاعد من المطبخ عبر جواله المرتبط بكاميرا مراقبة في منزله ، سارع في الإتصال بالإطفاء .
وبالفعل نجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحادث ولم يصاب الكلب بالإختناق ، إلا أن رجال الأطفاء أكدوا أن الحادث كان سيحول لكارثة أكبر لولا إبلاغ صاحب المنزل ، منبهين إلى أهمية عدم وضع أي طعام بالمايكرويف لأن الحيوانات والأطفال قادرين بسهولة على تشغيله .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88449 ] نشر منذ 7 دقائق
كلب ذكي وغبي بنفس الوقت ..