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كلب يشغل المايكروويف ويضبطه لتحضير الطعام والنهاية مفاجأة

كلب يشغل المايكروويف ويضبطه لتحضير الطعام والنهاية مفاجأة
واشنطن(صدى):

في موقف غريب من نوعه ، نجح كلب من نوع ” هاسكي ” في تشغيل المايكروويف وضبطه لتحضير الطعام له أثناء غياب صاحبه لكنه كاد أن يتسبب في كارثة .

فلسوء الحظ كان داخل الميكروويف بعض الكعك وعندما ضبطه الكلب وتركه بعض الوقت اشتعل وبدأ الدخان يملأ المطبخ ويسبب اختناق للكلب وربما كارثة أكبر .

وبينما رأى الرجل الأمريكي الذي كان في عمله الدخان يتصاعد من المطبخ عبر جواله المرتبط بكاميرا مراقبة في منزله ، سارع في الإتصال بالإطفاء .

وبالفعل نجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحادث ولم يصاب الكلب بالإختناق ، إلا أن رجال الأطفاء أكدوا أن الحادث كان سيحول لكارثة أكبر لولا إبلاغ صاحب المنزل ، منبهين إلى أهمية عدم وضع أي طعام بالمايكرويف لأن الحيوانات والأطفال قادرين بسهولة على تشغيله .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 88449 ] نشر منذ 7 دقائق

كلب ذكي وغبي بنفس الوقت ..

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