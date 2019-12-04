برشلونة يقدم عرضا ضخما لحسم صفقة مبابي 

نواف السالم(صدى):

يجهز برشلونة عرضًا ضخمًا للانقضاض على صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ويأتي ذلك مع الرحيل المتوقع للأورغوياني لويس سواريز عن البلوغرانا بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن برشلونة سيقدم عرضًا بقيمة 120 مليون يورو، بجانب الثنائي الفرنسي أنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي لإقناع إدارة ”البي إس جي“ بالتخلي عن مبابي.

ويسعى برشلونة من خلال هذه الخطوة للرد على دخول ريال مدريد في صفقة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، والذي كان قريبًا من العودة إلى النادي الكتالوني في الصيف الماضي.

وكان كيليان مبابي حظي باهتمام واضح من ريال مدريد الذي يحاول ضم اللاعب بناء على رغبة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.