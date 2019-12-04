سعر «الكرز» يمنع زيدان من إعلان إكتمال تشكيلة ريال مدريد !

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن رغبة مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان الملحة في ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد .

وقالت “ماركا ” أن بوجبا هو حبة الكرز التي يريد زيدان أن يكمل بها تشكيلة الفريق ، إلا أن الصفقة تبدو معقدة بسبب سعر بوجبا .

ومنذ الصيف الماضي والمفاوضات جارية إلا أن إدارة مانشستر يونايتد لا تريد التراجع عن مبلغ 188 مليون ريال وهي قيمة باهظة أثارت غضب إدارة ريال مدريد التي تقول أنه لا يمكن أن تكون صفقة بوجبا مساوية لصفقة هازرد .

وفي نفس الوقت ، فإن زيدان بمثابة الصياد الذي يصبر على صنارته إذ أن عقد بوجبا سينتهي مع ناديه في صيف 2021 وهو ما سيجعل الناي مضطر لقبول الصفقة ، أي أن بوجبا سيعود لريال مدريد عاجلاً أم آجلاً كما تؤكد الصحيفة .