الفضلي يشكر القيادة الرشيدة للموافقة على طرح محطات تحلية لمشاركة القطاع الخاص

محمد السعران(صدى):

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس على طرح محطات تحلية مياه ومحطات لمعالجة الصرف الصحي لمشاركة القطاع الخاص، في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن هذه المشروعات تأتي انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، خصوصا فيما يتعلق برفع جودة الحياة، ودعم مستوى الخدمات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص للقيام بدوره المنوط به في المشاركة في التنمية المستدامة بالمملكة.

وأضاف معاليه أن هذه الموافقة الكريمة جاءت بعد نجاح طرح الحزمة الأولى من المشروعات خلال الفترة الماضية، وحظيت بإقبال كبير من الشركات الاستثمارية بالقطاع الخاص حيث تجاوز عددها 75 شركة محلية وعالمية، كما حققت مستويات غير مسبوقة في الكفاءة والتكلفة وهو ما يعكس متانة وجاذبية بيئة الاستثمار في المملكة.

وأشار معاليه إلى أن هذه المشروعات ستساهم في زيادة إمدادات المياه المحلاة، إضافة إلى زيادة الكميات من المعالجة الصحية لمياه الصرف الصحي، وبنسب عالية، كما ستساهم في رفع المحتوى المحلي من ناحية التوريدات والوظائف، وذلك امتدادًا لما تم تحقيقه في الحزمة الأولى.

وبين معاليه أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي ستسهم أيضا في زيادة الإصحاح البيئي، وزيادة الاستفادة من مصادر المياه المجددة في أغراض الري والتشجير والصناعة وغيرها من الاستخدامات.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وضمن جهودها لتحقيق رؤية 2030 قامت بتطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه يتضمن استراتيجية شاملة للمياه تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسية وإعادة هيكلة القطاع، ويتضمن العمل وفق هذه الاستراتيجية العديد من العناصر بما في ذلك إشراك الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع، بما يمكن لقطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمدادا آمنا وخدمات عالية الجودة والكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.