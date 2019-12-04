صحة بيشة تشارك في حملة «تطوعي صحة»

محمد بن طحيطح(صدى):

تشارك الشئون الصحية ببيشة ممثلة في جميع قطاعاتها ومرافقها الصحية في أكبر حملة تطوعية علي مستوي المملكة تم اطلاقها من قبل وزارة الصحة بعنوان ( تطوعي صحي ).وتاتي هذة المشاركة لتحفيز العمل الخيري خاصة في مجال الاعمال الصحية التطوعية . ودعت مديرية الشئون الصحية الجميع لحضور فعاليات حملة التطوع التي ستقام في مركز توليب مول اعتبارا من اليوم الاربعاء 7 – 9 / 4 / 1441 هـ ومن الساعة 4 ع – 10 م .

كما استعدت جميع مستشفيات صحة بيشة للمشاركة في هذة الحملة التطوعية بوضع خطط عمل للمتطوعين وتم توزيعهم حسب تخصصاتهم وستنطلق الحملة يومي الجمعة والسبت القادمين . وقد اعد مستشفي الملك عبدالله ببيشة جدول يوضح اعمال التطوع العلاجي في المراكز التخصصية ( مركز السكر – مركز الامير سلطان لغسيل الكلي ) وفي جميع العيادات الخارجية والاقسام ( الصيدلية- المختبر – الاشعة – الخدمة الاجتماعية – تجربة المريض ) واوضح الجدول ساعات العمل يوم الجمعة من 1ظ – 4 ع . ويوم السبت من 8 ص -12 م . ومن المبادرات سيقوم مجموعة من الاطباء من مختلف التخصصات بزيارة مستشفي العلايا العام وذلك يوم السبت الموافق 10 / 4/ 1441 هـ. كما سيقوم فريق صحي بزيارة سكن عمال بلدية بيشة بهدف تطعيم العمالة بلقاح الانفلونزا الموسمية .

وسيشهد البهو الرئيسي للمستشفي اقامة اجنحة تثقفية متنوعة من الساعة 4ع – 7م وتستهدف الزوار .ومستشفي الصحة النفسية والرعاية المديدة أعد جدول للعديد من المبادرات ومنها : قيام موظفين من المستشفي بالتبرع بالدم دعما لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي -ترفية مرضي اقسام النفسية – تقديم كسوة الشتاء لمرضي برنامج الطب المنزلي – وسيقوم فريق صحي بمبادرة تطوعية ميدانية في الحديقة العامة امام المستشفي بتوجية رسائل توعوية عن المشروبات المحلاة وبدائلها -السمنة وخطرها وطرق الوقاية .

واشاد مدير صحة بيشة المكلف / ثواب ناصر الشهراني بمبادرات الحملة التطوعية والاعمال التطوعية تسهم في تحقيق رؤية 2030 . وتساعد في نشر ثقافة التطوع بين منسوبي المديرية وقطاعاتها المختلفة . تجدر الاشارة ان المبادرات التطوعية تاتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع والذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام .