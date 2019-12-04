صحة بيشة تشارك في حملة «تطوعي صحة»
تشارك الشئون الصحية ببيشة ممثلة في جميع قطاعاتها ومرافقها الصحية في أكبر حملة تطوعية علي مستوي المملكة تم اطلاقها من قبل وزارة الصحة بعنوان ( تطوعي صحي ).وتاتي هذة المشاركة لتحفيز العمل الخيري خاصة في مجال الاعمال الصحية التطوعية . ودعت مديرية الشئون الصحية الجميع لحضور فعاليات حملة التطوع التي ستقام في مركز توليب مول اعتبارا من اليوم الاربعاء 7 – 9 / 4 / 1441 هـ ومن الساعة 4 ع – 10 م .
كما استعدت جميع مستشفيات صحة بيشة للمشاركة في هذة الحملة التطوعية بوضع خطط عمل للمتطوعين وتم توزيعهم حسب تخصصاتهم وستنطلق الحملة يومي الجمعة والسبت القادمين . وقد اعد مستشفي الملك عبدالله ببيشة جدول يوضح اعمال التطوع العلاجي في المراكز التخصصية ( مركز السكر – مركز الامير سلطان لغسيل الكلي ) وفي جميع العيادات الخارجية والاقسام ( الصيدلية- المختبر – الاشعة – الخدمة الاجتماعية – تجربة المريض ) واوضح الجدول ساعات العمل يوم الجمعة من 1ظ – 4 ع . ويوم السبت من 8 ص -12 م . ومن المبادرات سيقوم مجموعة من الاطباء من مختلف التخصصات بزيارة مستشفي العلايا العام وذلك يوم السبت الموافق 10 / 4/ 1441 هـ. كما سيقوم فريق صحي بزيارة سكن عمال بلدية بيشة بهدف تطعيم العمالة بلقاح الانفلونزا الموسمية .
وسيشهد البهو الرئيسي للمستشفي اقامة اجنحة تثقفية متنوعة من الساعة 4ع – 7م وتستهدف الزوار .ومستشفي الصحة النفسية والرعاية المديدة أعد جدول للعديد من المبادرات ومنها : قيام موظفين من المستشفي بالتبرع بالدم دعما لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي -ترفية مرضي اقسام النفسية – تقديم كسوة الشتاء لمرضي برنامج الطب المنزلي – وسيقوم فريق صحي بمبادرة تطوعية ميدانية في الحديقة العامة امام المستشفي بتوجية رسائل توعوية عن المشروبات المحلاة وبدائلها -السمنة وخطرها وطرق الوقاية .
واشاد مدير صحة بيشة المكلف / ثواب ناصر الشهراني بمبادرات الحملة التطوعية والاعمال التطوعية تسهم في تحقيق رؤية 2030 . وتساعد في نشر ثقافة التطوع بين منسوبي المديرية وقطاعاتها المختلفة . تجدر الاشارة ان المبادرات التطوعية تاتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع والذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام .
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