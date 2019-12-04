بالفيديو.. نايف هزازي: نادي أحد أسوء محطاتي..وسأحسم اعتزالي في الميركاتو الشتوي
كشف نجم نادي الإتحاد السابق نايف هزازي عن اعتزامه اعتزال كرة القدم حال عدم تقديم عرض مناسب له خلال فترة الميركاتو الشتوي .
وقال هزازي في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية ” أنه اجتهد في التمرينات وداخل الملعب لكنه لم يحصل ع فرصته الكاملة مع الأندية مشيراً إلى أن أسوء فتراته الإحترافية كانت مع نادي أحد .
كما أشار إلى تعجله للمشاركة في كأس العالم مع المنتخب الوطني ، قائلاً : يمكن تكون هذه مشكلتي أنني كنت أسعى للفرصة بأسرع ما يمكن .
وقال : هناك فرصة قريباً في الفترة الشتوية وأتمنى العودة لمزاولة الكرة.. ولكن حال عدم وجود فرصة قوية سوف أعلن اعتزالي نهائيًا كرة القدم، وما زال الطموح باقيًا .
وأضاف أنه يفضل أن يعود إلى نادي الإتحاد ، وأنه إذا لم يتلقى عرض مناسب سيعلن إعتزاله نهائياً .
الجدير الذكر أن “هزازي ” 32 عام رحل عن أحد في أكتوبر الماضي ولا يرتبط بعقد مع نادي آخر ، وكان يلعب قبله بالإتحاد ورحل عنه عام2013 .
الابهاوي[ عدد التعليقات: 610 ] نشر منذ 56 دقيقة
هذا مستواك
انت الاعيبه الليطلعون فجه وينتهي مستواهم
رااايق[ عدد التعليقات: 7554 ] نشر منذ 55 دقيقة
نايف أنت أول ما بديت بالأتحاد كنت زين ***
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بس بعدين خقيت مرة وحده *** أعتزل ماحد بيخذك إلا أذا يبون يكملون فيك العدد **!!!!!!!!!!!
طارق[ عدد التعليقات: 308 ] نشر منذ 34 دقيقة
والله انك اسوء لاعب
كثير لعيبه يثتون وجودهم الا انت