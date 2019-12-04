هاريس تنسحب من السباق الانتخابي بسبب الموارد المالية  

واشنطن(صدى):

انسحبت الديمقراطيّة كامالا هاريس من السباق الانتخابي بسبب الموارد المالية، مبينة أنها أوقفت مساعيها للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2020 بعد فترة اضطراب شهدتها حملتها الانتخابيّة وصعوبة واجهتها في جمع الأموال.

وأوضحت هاريس:”حملتها الانتخابيّة لم تجِد ببساطة الموارد التي نحتاجها للاستمرار”، لافتة:”لستُ مليارديرة. لا أستطيع تمويل حملتي الخاصّة”.

وأصبح جمع المال الذي يلزمنا أكثر صعوبةً، وذلك في تلميح منها إلى عدد من منافسيها وبينهم مايك بلومبرغ وتوم ستاير.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على موقع “تويتر” ساخراً:”يا للأسف.. سنفتقدكِ كامالا”، ولكن هاريس ردت:”لا تقلق سيّدي الرئيس. سألقاكُم في محاكمتكُم”.