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دراسة تكشف علاقة خطيرة بين صبغة الشعر والسرطان

دراسة تكشف علاقة خطيرة بين صبغة الشعر والسرطان
متابعة- أميرة خالد(صدى):

حذرت دراسة علمية حديثة من المخاطر الصحية لصبغة الشعر الدائمة مؤكدة أنها تسبب الإصابة بمرض سرطان الثدي .

وقالت الدراسة التي تمت على 46 ألف امرأة لمدة 8 سنوات أن احتمال الإصابة بالمرض زادت لمن قمن بصبغة دائمة بنسة 18% خاصة ً إذا تم إستخدام أدوات فرد الشعر .

كما نبهت أن النساء العاملات بصالونات التجميل والاتي يقمن لغيرهن بفرد الشعر هم عرضة للسرطان نظراً لإستنشاقهن الأبخرة الناجمة عنه .

ومع ذلك فإن الدراسة لم تذكر تأثير مماثل على صبغات الشعر المؤقتة أو شبه الدائمة ولم تذكر فرق بين الصبغة الداكنة أو الفاتحة .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 18 دقيقة

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