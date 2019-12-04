دراسة تكشف علاقة خطيرة بين صبغة الشعر والسرطان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

حذرت دراسة علمية حديثة من المخاطر الصحية لصبغة الشعر الدائمة مؤكدة أنها تسبب الإصابة بمرض سرطان الثدي .

وقالت الدراسة التي تمت على 46 ألف امرأة لمدة 8 سنوات أن احتمال الإصابة بالمرض زادت لمن قمن بصبغة دائمة بنسة 18% خاصة ً إذا تم إستخدام أدوات فرد الشعر .

كما نبهت أن النساء العاملات بصالونات التجميل والاتي يقمن لغيرهن بفرد الشعر هم عرضة للسرطان نظراً لإستنشاقهن الأبخرة الناجمة عنه .

ومع ذلك فإن الدراسة لم تذكر تأثير مماثل على صبغات الشعر المؤقتة أو شبه الدائمة ولم تذكر فرق بين الصبغة الداكنة أو الفاتحة .