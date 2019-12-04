الأرصاد تنبه من تكون سحب رعدية ممطرة على جازان

جازان(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أحد المسارحة، والريث، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب، مفيدةً أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.