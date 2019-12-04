«الخضيري» يقدم نصائح لدى استخدام المنظفات المنزلية

الرياض(صدى):

قدم الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، اليوم الأربعاء، نصائح فيما يخص استخدام المنظفات المنزلية، لافتًا إلى أنه يجب تخفيفها بالماء واخذ احتياطات السلامة من لبس كمام وقفاز.

وحذر ” الخضيري ” من خلطها مع بعضها حيث أنه سبب لتفاعل كيميائي خطير على الصحة، ويؤدى إلى حدوث اختناق وغيبوبة؛ مضيفًا: ” ‏المنظفات المنزلية هي سموم كيميائية لقتل الميكروبات وتعقيم البيت.يجب ان تحمي نفسك منها بأخذ الاحتياطات اللازمة عند استعمالها “.

وتابع: ” التخفيف المناسب بالماءكما هو مكتوب ولا تستخدمها مرّكزة، ثم لا تلمسها بيديك بل استخدم قفازات وكمام ضد روائحها وابخرتها الضارة.. استخدمها بأوقات متباعدة وابتعد عنها “.