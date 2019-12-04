بالفيديو.. هدى الرشيد توضح ملابسات ظهورها الأول بالتليفزيون بدون حجاب في رمضان 

الرياض(صدى):

تحدثت الإعلامية هدى الرشيد، عن كواليس ظهورها الأول في التليفزيون بدون حجاب الذي تزامن مع شهر رمضان، قائلة:”غطاء الرأس لا يعني لي أي شيء في شخصيتي.. إنك تضع الغطاء وتسوي أي شيء فأنا ضد هذا الشيء، ما أؤمن به أنه يدل على شخصيتي”.

وأزاحت الرشيد خلال لقائها في برنامج “وينك” المذاع على “روتانا خليجية”، الستار عن البرقية التي أرسلها الدكتور يماني وزير الإعلام وقتها بعد الظهور الأول، موضحة أن عودتها تزامنت مع شهر رمضان، فقدمت بعض البرامج قبيل الإفطار وفي اليوم التالي جاءت برقية من وزير الإعلام قال فيها: “لا تطلعوا الأشياء الحلوة قبل الإفطار”، مضيفة أن “جميع الموجودين كانوا مبسوطين من الرسالة وأثارت الضحك في المكان ، وتم تعديل المواعيد بعد الإفطار بعد رفضه الرقيق والجميل”.

ولفتت الرشيد:”أتذكر أن الصحافة كانت قد كتبت وقتها مفادها ” رجعوها لبلدها ” وكان الدكتور الشبيلي كان رافض عودتي إلى لندن وطالبني بالعودة إلى المملكة، مشيرة إلي أنها لا ترفض العودة ولكنها تشعر بأن لديها دوراً تقدمه في بريطانيا ولذلك فضلت البقاء وقالت ” أنا ممكن أخدم المملكة في الخارج أو في الداخل”.

وصفت الرشيد الأمير محمد بن سلمان:”رائع في خطواته، والله يزيده ويزيدنا من هذه الخطوات التي لا تصدق، لكن الحمد لله أنها صارت”.