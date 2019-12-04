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أكثر من 160 ألف مستفيد من خدمات مستشفى تثليث العام

أكثر من 160 ألف مستفيد من خدمات مستشفى تثليث العام
بدر الحارثي(صدى):

قالت صحة بيشة أن العيادات الخارجية بمستشفى تثليث العام قدمت خدماتها لعدد (34926) مراجع خلال ال ١١ شهر الماضية ٢٠١٩ ، كما بلغ عدد المراجعين لأقسام الطوارئ ( 125392) مراجع ، فيما بلغ إجمالي عدد المواليد (788) وأجرى قسم المختبر ( 294607 ) فحص مخبري ، وقام قسم اللأشعة بعمل (23655 ) تصوير إشعاعي .

كما يوجد بالمستشفى قسم لخدمات برنامج الطب المنزلي حيث بلغ عدد المسجلين للإستفادة من خدماته ( 146) حالة .وينفذ البرنامج 8 زيارات يوميا .

الجدير بالذكر أن مستشفى تثليث العام يعتبر مرجعي لعدد 23 مركز صحي موزعة على أرجاء تثليث والأمواه ، ويضم المستشفى عدد من العيادات التخصصية وتبلغ سعته السريرية ( 110) أسرة ويخدم المستشفى قرابة ال ( 80 ) ألف نسمة يمثلون سكان محافظة تثليث .


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