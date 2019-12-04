هل يغني سجل الأسرة عن استخراج جواز السفر للأطفال ؟.. «الجوازات» تجيب
أكدت المديرية العامة للجوازات أن سجل الأسرة لا يعد وثيقة سفر خارج المملكة ولا يغني عن إتباع الإجراءات اللازمة وإصدار جواز السفر
وأكدت “الجوازات ” أنه إذا كان الطفل دون 15 عام ذلك فيتم حجز موعد عبر منصة أبشر بهوية ولي الأمر .
كما يمكن التعرف على مزيد من المعلومات عبر الرابط التالي : هنا
جاء ذلك في رد سريع على أحد المواطنين الذي تساءل قائلاً : هل الأطفال يحتاج لهم استخراج جواز سفر لدولة الإمارات أم كرت العائلة يكفي ، ليتم الرد عليه .
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