مذاق الشاي يحدد مستقبل العروسين ويعلن الموافقة على حفل الزفاف !
تختلف عادات وتقاليد الزواج من شعب إلى آخر حسب ثقافته ، إلا أن الثقافة الأغرب على الإطلاق تعتبر في الشعب الأذربيجياني الذي يهتم بتقاليد خاصة عند طلب الزواج .
وكشفت أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجيانية أن رفض طلب الزواج في بداية تقدم العريس لأهل العروس يعد تقليد هناك وأنه من المتعارف عليه أن يزور العريس وأهله عروسه 7 مرات يُلحون فيها على طلب الزواج وحينها تظهر نيتهم الصادقة في الإرتباط .
والأغرب من ذلك أنه يتم الإستدلال على الموافقة بمذاق كوب الشاي، فإن كان به سكر يدل على موافقة أهل العروس .
وينادي والد العروس عليها ويدعوها لتقديم “الشاي الحلو ” بطريقة خاصة يبقى فيها الماء أسفل كأس الشاي على شكل الكمثرى ويبقى الخليط في الأعلى ثم يتم مزجان كدلاله على اتحاد العائلتين ، بينما يدل السكر على مستقبلهم الرائع.
تركي بن حميد[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 52 دقيقة
عادات ما انزل الله بها من سلطان … قال عليه افضل الصلاة والسلام في حديث ما معناه ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ….)) الحديث.
رااايق[ عدد التعليقات: 7552 ] نشر منذ 49 دقيقة
خوش زواج هذا ** يقند الراس قبل وقوع الفاس **!!! ههههههههههههههههههههه