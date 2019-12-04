مذاق الشاي يحدد مستقبل العروسين ويعلن الموافقة على حفل الزفاف !

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تختلف عادات وتقاليد الزواج من شعب إلى آخر حسب ثقافته ، إلا أن الثقافة الأغرب على الإطلاق تعتبر في الشعب الأذربيجياني الذي يهتم بتقاليد خاصة عند طلب الزواج .

وكشفت أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجيانية أن رفض طلب الزواج في بداية تقدم العريس لأهل العروس يعد تقليد هناك وأنه من المتعارف عليه أن يزور العريس وأهله عروسه 7 مرات يُلحون فيها على طلب الزواج وحينها تظهر نيتهم الصادقة في الإرتباط .

والأغرب من ذلك أنه يتم الإستدلال على الموافقة بمذاق كوب الشاي، فإن كان به سكر يدل على موافقة أهل العروس .

وينادي والد العروس عليها ويدعوها لتقديم “الشاي الحلو ” بطريقة خاصة يبقى فيها الماء أسفل كأس الشاي على شكل الكمثرى ويبقى الخليط في الأعلى ثم يتم مزجان كدلاله على اتحاد العائلتين ، بينما يدل السكر على مستقبلهم الرائع.