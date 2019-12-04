النفط يصعد قبل اجتماعات أوبك بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية

وكالات(صدى):

صعد النفط اليوم الأربعاء قبيل اجتماعات تُعقد هذا الأسبوع حيث تبحث أوبك وحلفاؤها تمديد قيود على الإنتاج لدعم السوق، بينما أظهرت بيانات للقطاع أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بأكثر من المتوقع مما ساهم في رفع الأسعار.

وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 44 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 61.26 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 56.48 دولار.