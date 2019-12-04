أردوغان في ورطة.. واستطلاع رأي يفضح تراجع شعبيته 

أنقرة(صدى):

توقعت نتائج استطلاع رأي تركي تفوق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو؛ على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ في حال تنافسهما في الانتخابات الرئاسية.

ولفتت النتائج إلى أن نسبة مؤيدى رئيس الجمهورية التركي الحالي، من الذين شاركوا في الاستطلاع، بلغت 39.7%، بينما بلغت نسبة مَن أيّدوا رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لتولي رئاسة الجمهورية، نحو 44.5%، متقدماً على أردوغان.

وتنبأت استطلاعات الرأي في تركيا فوز أكرم إمام أوغلو؛ على منافسه رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم؛ مرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول، مما تحقق بالفعل حتى مع إعادة الانتخابات البلدية بعد طعون الحزب الحاكم.