انفصال أصالة وزوجها طارق العريان

دمشق(صدى):

انفصلت الفنانة السورية أصالة نصري، عن زوجها المخرج المصري طارق العريان بعد انتشار أخبار في الفترة الأخيرة تؤكد اتفاقهما على هذا الأمر لفترة حتى تأكدت الأنباء.

وكشف الإعلامي المصري تامر أمين عن خبر انفصال أصالة عن المخرج طارق العريان، وذلك من خلال برنامجه ” آخر النهار ” الذي يعرض على قناة النهار المصرية؛ حيث كانت تلك الأزمة سببًا رئيسيًا فى بكائها على مسرح موسم الرياض، خاصة عندما قامت بغناء أغنية ” ذاك الغبي “.

ومن جانبها، قالت الإعلامية هبة الأباصيرى، التي شاركت تامر أمين فى تقديم الحلقة، عن أصالة، إنها صديقتها، وتتمنى أن تمر المحنة التي تؤثر على نفسيتها على خير؛ ليرد تامر أمين، ويقول إنها انفصلت: “في النهاية، ما نقوله، ربنا يهدي النفوس، ولو في إمكانية لعودتهما؛ ياريت، ولو كان الانفصال خير لهما؛ يبقى خلاص ” .