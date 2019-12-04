تسريبات تكشف عن مرسيدس AMG GLA45 أصغر وأقوى SUV

برلين(صدى):

كشفت تسريبات عن مواصفات النسخة الجديدة الرياضية من مرسيدس GLA والتي تحمل اسم AMG GLA45 ومن المقرر إختبارها قريباً في ألمانيا .

ومن المتوقع أن يختلف طراز AMG في المظهر الخارجي والداخلي ، حيث ستتمتع بمحرك أكثر قوة بـ 387 حصان بسعة 2 لتر وأربع اسطوانات وهو متوفر في إصدارات AMG في كل من A-class وCLA .

وستوفر المحرك بنوعين مختلفين ويوفر إصدار بقوة 421 حصان حيث سيكون من أقوى المحركات بالعالم .

ومن المتوقع أن تكون السيارة في الأسواق خلال الشهر الجاري أو أوائل 2020 كأصغر وأقوى سيارات.