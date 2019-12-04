السجن 7 سنوات لمغرد شهير بتهمة الإساءة لأمير الكويت

خالد الظفيري(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكما بسجن الناشط والمغرد مساعد المسيليم، لمدة 7 سنوات، في قضية اتهامه بالإساءة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والطعن في حقوقه وسلطته من خلال تغريدات عبر حسابه في موقع “تويتر”.

وكانت النيابة أسندت لـ”المسيليم” تهمة ‘الإساءة للسلطة القضائية، وإساءة استعمال الهاتف ونشر أخبار كاذبة”، لتصل أحكام السجن بحقه إلى 82 عامًا.

ويعتبر هذا الحكم ليس الأول بحق المسيليم المقيم خارج الكويت، فسبق أن أصدرت المحاكم الكويتية أحكامًا ضده، آخرها في شهر تموز/ يوليو الماضي حين قضت بسجنه خمسة أعوام بتهمة “القيام بعمل عدائي ضد دولة الإمارات والعيب بالذات الأميرية”.