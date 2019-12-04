آخر صورة للأمير متعب بن عبدالعزيز وقصة الجامع الذي ربطه بوالديه قبل أن يلحق بهما

نايف السالم(صدى):

كشف الإعلامي أحمد السهلي عن آخر صورة تم إلتقاطها للأمير الراحل متعب بن عبدالعزيز -يرحمه الله -.

وكانت تلك الصورة في مسجد بناه بمكة بعد أن قام بصلاة الجمعة قبل أن يتم نقله للمستشفى ويتم إعلان وفاته .

وقال “السهلي ” أن تلك الصور كان ورائها قصة تربط الأمير بوالديه يرحمهم الله قبل أن يلحق بهما عند بارئهم .

وكشف التفاصيل ، مؤكداً أن الأمير متعب بنى لوالدته مسجد في مكة وبعدها رأى والده بالمنام يعتب عليه ، وحينها زار الأمير الشيوخ وسألهم عن تفسير الرؤيا فقالوا له ماذا فعلت لوالدتك فأجابهم : بنيت مسجد ، فأشاروه بأن يبني له مثلما بنى لوالدته .

وبالفعل بنى الأمير متعب ذلك المسجد لوالده الذي أدى به آخر صلاه له قبل أن تتوفاه المنيه – طيب الله ثراه – .