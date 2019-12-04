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آخر صورة للأمير متعب بن عبدالعزيز وقصة الجامع الذي ربطه بوالديه قبل أن يلحق بهما

آخر صورة للأمير متعب بن عبدالعزيز وقصة الجامع الذي ربطه بوالديه قبل أن يلحق بهما
نايف السالم(صدى):

كشف الإعلامي أحمد السهلي عن آخر صورة تم إلتقاطها للأمير الراحل متعب بن عبدالعزيز -يرحمه الله -.

وكانت تلك الصورة في مسجد بناه بمكة بعد أن قام بصلاة الجمعة قبل أن يتم نقله للمستشفى ويتم إعلان وفاته .

وقال “السهلي ” أن تلك الصور كان ورائها قصة تربط الأمير بوالديه يرحمهم الله قبل أن يلحق بهما عند بارئهم .

وكشف التفاصيل ، مؤكداً أن الأمير متعب بنى لوالدته مسجد في مكة وبعدها رأى والده بالمنام يعتب عليه ، وحينها زار الأمير الشيوخ وسألهم عن تفسير الرؤيا فقالوا له ماذا فعلت لوالدتك فأجابهم : بنيت مسجد ، فأشاروه بأن يبني له مثلما بنى لوالدته .

وبالفعل بنى الأمير متعب ذلك المسجد لوالده الذي أدى به آخر صلاه له قبل أن تتوفاه المنيه – طيب الله ثراه – .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3882 ] نشر منذ 13 دقيقة

راح وترك كل شي ..

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