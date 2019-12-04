تفاصيل مثيرة عن وفاة مواطنة واثنتين من بناتها في حادث مروري بالأفلاج 

عادل الحربي(صدى):

كشف مواطن مسن عن تفاصيل الحادث الذي وقع على طريق فريشة – الأفلاج وأنهى حياة ابنته واثنتين من بناتها أثناء توجههم لتجهيز إحداهن قبل زفافها بساعات.

وأوضح المواطن:” تلقيتُ خبر وفاة بنتي واثنتَيْن من بناتها أثناء ذهابهن لتجهيز إحداهما قبل زفافها بساعات وأكثر ما أحزنني هو بقاء حفيدتي الوحيدة بمفردها بمنزل ذويها”، لافتا:”كونها تعاني مرضًا، أفقدها عينها، ولم تفلح عمليات التجميل التي أُجريت لها في المستشفيات البدائية؛ وتحتاج لمن يساعدها”.

وبكى المواطن بحرقة، قائلا:” نصحتهن بأن يتم التواصل مع إحدى عاملات المشغل لتجهيز العروس خوفًا عليهن من خطورة الطريق الذي راح ضحيته الكثير من الأرواح، وشفقة على “رسيس” التي لا أرغب أن تبقى بمفردها في المنزل؛ لأنها تحتاج لمن يساعدها، ولكن سبق السيف العذل”.

ولفت المواطن:”كانت الأسرة تعيش في منزل تم بناؤه على نفقة الأمير عبدالعزيز بن فهد نظرًا لأنها من محدودة الدخل، وتنعم بالاطمئنان، وكن يدعون أن يبقين سوية، وأن يتوفَّين سوية”.