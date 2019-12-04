«الصحة العالمية» تكشف عن كمية السكر المسموح بتناولها يوميا

واشنطن(صدى):

أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن كمية السكر المسموح بها يوميًّا تبلغ 25 جرامًا كحد أقصى؛ مبينة أن هذه الكمية تعادل 6 ملاعق شاي ممسوحة.

وأوضحت المنظمة أن الإفراط في تناول السكر يهدد الصحة والجمال؛ لأنه يرفع خطر الإصابة بالسكري والتسوس والبدانة والتجاعيد.

ويعتبر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا، هم الأكثر عُرضة لخطر الإصابة بداء السكري، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

يذكر أن أكثر من 60% من أمراض القلب والشرايين مرتبطة بالسكري، وكذلك أعلى النسب لحدوث البتر، بالإضافة إلى فقدان أو ضعف البصر، الذي يعتبر من أهم المضاعفات المرتبطة بالسكري.