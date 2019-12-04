نصائح للعناية بالشعر والبشرة بعد الولادة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني المرأة بعد الولادة من العديد من المشاكل الخاصة بالشعر والبشرة؛ حيث ينصح بالعناية بالشعر بعد الولادة، من خلال تناول أطعمة صحية تحتوى على مضادات الأكسدة، مثل الفراولة والتفاح والخوخ.

ويجب الحفاظ على نظافة فروة الرأس والشعر من خلال استخدام شامبو يساعد على تقوية الشعر، مع تجنب سحب وربط الشعر للخلف حتى لا يتسبب ذلك فى إجهاد فروة الرأس والشعر، فضلًا عن غسله مرتين أو ثلاث مرات فى الأسبوع.

أما من ناحية البشرة، قومي باستخدام منظف معتدل مرتين فى اليوم، مع استخدام مرطب خالى من الزيوت فى الصباح والليل، واستخدام مقشر خفيف مع حبيبات ناعمة صغيرة مرة واحدة في الأسبوع، واستخدام كريم واقٍ من الشمس يوميًا ومناسب لنوع البشرة مع استخدام مرطب يومى، وشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء واتباع نظام غذائي صحي.