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تدريب 372 موظف وموظفة بالدولة بالبرنامج الوطني لتأهيل قيادات الموارد البشرية

تدريب 372 موظف وموظفة بالدولة بالبرنامج الوطني لتأهيل قيادات الموارد البشرية
علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية إلتحاق أكثر من 372 موظف وموظفة بالبرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية ، والذي يستهدف الجهات الحكومية .

وأطلقت الوزارة البرنامج بالتعاون مع المعهد العالمي CIPD بهدف تطوير رأس المال البشري وتحقيق التحول الإيحابي للكوادر الحكومية وفق أسس علمية وتدريبات عملية .

من جانبه أكد وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان أن البرنامج يأتي تنفيذاً لأهداف برنامج التحول الوطني وبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية ، لتحقيق الطموحات لتحديث بيئة العمل بالجهات الحكومية .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3882 ] نشر منذ 49 دقيقة

المهم المخرجات …؟؟

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