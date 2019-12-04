تدريب 372 موظف وموظفة بالدولة بالبرنامج الوطني لتأهيل قيادات الموارد البشرية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية إلتحاق أكثر من 372 موظف وموظفة بالبرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية ، والذي يستهدف الجهات الحكومية .

وأطلقت الوزارة البرنامج بالتعاون مع المعهد العالمي CIPD بهدف تطوير رأس المال البشري وتحقيق التحول الإيحابي للكوادر الحكومية وفق أسس علمية وتدريبات عملية .

من جانبه أكد وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان أن البرنامج يأتي تنفيذاً لأهداف برنامج التحول الوطني وبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية ، لتحقيق الطموحات لتحديث بيئة العمل بالجهات الحكومية .