مستقبل مشرق بإذن الله تعالى

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد :

تولي حكومتنا الرشيدة -رعاها الله تعالى- اهتمامًا كبير ًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تقديم أفضل الخدمات المميزة لهم.

وتشارك العالم باليوم العالمي للإعاقة تحت شعار : المستقبل..يمكن الوصول إليه.

ولأن مستقبلهم يهمنا كثيراً سارعت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بالمشاركة الفعالة في اليوم العالمي للإعاقة؛ من أجل مستقبل مشرق باذن الله تعالى، والمساهمة المتميزة في تحقيق رؤية الوطن (٢٠٣٠) وتحقيق آمال ورغبات الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بشؤونهم نحو مستقبل واعد في وطن الطموح والعطاء

أخيراً …

نقدم خالص الشكر والعرفان لكل الجهات المشاركة، ولكل الداعمين لهذه المناسبة، ونعدكم بأن تروا جمعيتكم دائماً سباقة -كما عهدتموها- لكل مافيه رقي وتطور الخدمات المجانية لذوي الإعاقة في وطنٍ غالٍ، ونضع أمامنا دائماً كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد- حفظه الله تعالى- حين قال: طموحنا عنان السماء… والقادم سيكون دوماً أفضل بإذن الله تعالى.

وعلى الخير بتوفيق الله تعالى نلتقي ونستمد العون والقوة لما فيه صلاح الجمعية.