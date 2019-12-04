الصور الأولى لابن عم البغدادي بعد ضبطه

بغداد(صدى):

نجحت الشرطة العراقية في ضبط نائب أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، والملقب بـ أبي خلدون.

ويعد أبو خلدون من أهم القيادات في داعش وتولى ملف الاستخبارات، وقبض عليه داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار.

وكان أبو خلدون يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد، واسمه الحقيقي هو حامد شاكر سبع البدري، وهو ابن عم البغدادي.

وشغل منصب نائب البغدادي، كما شغل سابقاً منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين.