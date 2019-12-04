ثلاثيني ينهي حياته حرقًا بعدما تركت زوجته المنزل!

القاهرة(صدى):

أنهى رجل مصري حياته حرقاً داخل منزل أسرة زوجته، وذلك بسبب الخلافات الزوجية بينهما.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغاً يفيد بإشعال شخص النار في جسده، وفشلت محاولات إنقاذه، وفارق الحياة.

وقالت أسرة الضحية إن زوجته تركت المنزل نتيجة لخلافات بينهما، وتوجهت للإقامة مع أسرتها، فزارها لإعادتها مرة أخرى، إلا أنه فشل، فأحضر عبوة بنزين وسكبها على جسده وأشعل النيران، ليلقى حتفه في الحال.

وقررت النيابة السماح بدفنه، بعد الاستماع لأقوال الزوجة وذويها، وكلفت الشرطة بتحريات جديدة.