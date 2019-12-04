نايف هزازي: حمدالله أفضل مهاجم في ملاعب المملكة

طلال الغامدي(صدى):

صرح مهاجم نادي الاتحاد والنصر السابق نايف هزازي، بأن المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر، هو أفضل مهاجم على مستوى الأندية بالمملكة.

وأحرز حمدالله حتى الآن 7 أهداف خلال دوري المحترفين، يتواجد بهم في وصافة قائمة الهدافين خلف نجم الهلال كارلوس إدواردو صاحب الـ8 أهداف.

وتُوج حمدالله هدافًا للموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 هدفًا، وقد حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف خلال موسم واحد.