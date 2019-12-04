السجن 40 عامًا لابن لادن لبنان

وكالات(صدى):

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، مساء الثلاثاء، إصدار حكما بالسجن 40 عاما بحق علي كوراني لعمله غير المشروع لصالح ميليشيات حزب الله الموالية لإيران في الولايات المتحدة.

وكانت منظمة الجهاد الإسلامي التابعة لحزب الله الإرهابي جندت علي كوراني ودربته وأرسلته، للتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابيّة في منطقة نيويورك.

وقضى سنوات في مراقبة البنية التحتية الحيوية للمدينة من مبان فيدرالية ومطارات دولية وحتى دور الحضانة، أصبح الآن أول عميل للمنظمة تتم إدانته بسبب جرائمه في الولايات المتحدة.

وأظهرت الأدلة خلال المحاكمة أن كوراني بحث عن موردين يمكنهم توفير أسلحة لمثل هذه الهجمات، وحدد أشخاصا يمكن تجنيدهم لتنفيذ عمليات إرهابية.