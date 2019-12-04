قرعة كوبا أمريكا 2020.. الأرجنتين تواجه تشيلي في الافتتاح

نواف السالم(صدى):

بدأت مراسم قرعة بطولة كوبا أمريكا 2020 والتي ستقام بشكل مشترك في دولتي الأرجنتين وكولومبيا، والتي سيشارك فيها أستراليا وقطر كضيوف.

وحسب القرعة، ستقام مباراة الافتتاح بين الأرجنتين وتشيلي يوم 12 يونيو 2020 في ملعب مونومينتال، بينما ستقام مباراة الختام في كولومبيا يوم 12 يوليو.

وفيما يلي ترتيب المنتخبات في المجموعتين:

المنطقة الشمالية: كولومبيا، البرازيل، قطر، فنزويلا، الإكوادور، بيرو.

المنطقة الجنوبية: الأرجنتين، أستراليا، بوليفيا، أوروجواي، تشيلي، باراجوي.

وستتأهل أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى مرحلة ربع النهائي.