التقى بسيدة وصفتهم بـ «البكتيريا»..الأمير وليام يثير غضب بدون الكويت

خالد الظفيري(صدى):

أثارت زيارة الأمير البريطاني وليام دوق كامبريدج، إلى الكويت غضب عدد من فئة البدون والمتضامنين مع قضيتهم، حيث التقى بإحدى السيدات التي سبق أن أساءت إليهم ووصفتهم بـ البكتيريا.

والسيدة هي بلسم الأيوب وهي رياضية كويتية بارزة، ظهرت برفقة الأمير وليام بإحدى الخيم التقليدية بصحراء الكويت.

واستنكر عدد من النشطاء تواجد الأيوب في قائمة الأشخاص الذين التقوا بالأمير وليام، وتقديمها على أنها من رواد الأعمال وتمثل الشباب الكويتي.